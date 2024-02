João Pedro Sousa antecipa jogo em Arouca: «A última coisa que podemos fazer é respirar fundo»

Luiz Júnior: "Eu já falei muitas vezes do Júnior. É um guarda-redes que pode ser ainda melhor, sabe disso. Está num nível muito alto, tem sido importante para nós, mas falando do Júnior tenho de faar de duas pessoas que são absolutamente decisivas para a evolução do Júnior e para a qualidade dele. Vítor Alcino, treinador de guarda-redes, foi a primeira pessoa e a única pessoa que no momento em que foi para a baliza a primeira vez, em 2020, num jogo da Taça, que acreditava. Tinha dúvidas se estava preparado e o Vítor disse para ir em frente, que estava pronto e ia ser o guarda-redes do Famalicão. Estamos perante um guarda-redes de grande qualidad. O outro é o Zlobin. É fundamental na evolução do Júnior, é fundamental na relação que o treinador e a equipa técnica têm com o guarda-redes. Zlobin quer defender, mas sabe o que tem de fazer para ajudar a quipa técnica, a equipa e o Júnior. Não é fácil encontrar pessoas como o Zlobin que ajuda tanto neste processo. Foi decisivo na evolução do Júnior. São duas pessoas decisivas no percurso do Júnior. Será a base para uma grande carreira."



Sorriso: "Chegou muito bem, percebeu que as coisas não iam ser fáceis. Beneficiou um pouco de encontrar jogadores como o Puma que está num processo de recuperação total de pequenas lesões que surgiram. Portanto, ele percebeu isso, mas mostrou que poderia ser uma altrnativa para integrar o onze. Trabalhou sempre muito bem, com muita intensidade, no jogo e na semana. Sempre muito concentrado, coletivo, muito disponível. Quando temos bola ou não. Está sempre preocupado em fazer o qu o treinador pede. Taticamente é muito evoluído. Estamos perante um jogador de muita qualidade, penso que um jogador que importa seguir porque é muito interssante. Tal como o Cádiz, ele percebe que é importante o trabalho, a semana o dia do jogo, o rendimento, os jogadores que estão atrás estão a apertar, como o Puma, o Otso, jogadores nos corredores."

O regresso às vitórias foi conseguido diante do Rio Ave, mas o Famalicão quer manter o registo e vencer o Arouca, esta sexta-feira, em novo jogo da Liga Betclic. Neste sentido, João Pedro Sousa deu a receita para o jogo e lembrou que é importante que a equipa não relaxe. Por outro lado, o técnico elogiou Luiz Júnior e Cádiz, os heróis da partida anterior, bem como Sorriso, o reforço que chegou com tudo."Percebemos que ao longo desta Liga conseguimos encontrar 2 Aroucas, antes e depois do Daniel. Este último revela qualidades coletivas que não se percebeu no início da Liga. Percebeu-se sim a qualidade individual. Quando se juntam as duas pode formar-se uma boa equipa. É uma boa equpa, com qualidade técnica ao nível do passe, da capacidade que tem entrelinhas, portanto, desafios diferentes dos da semana anterior. Desafio exigente, mas estou convencido de que estamos preparados para o jogo, para criar problemas e para ganhar. A equipa está confiante, sempre motivada para chegar aos bons resultados, motivada para jogar melhor. Percebemos que podemos evoluir o jogo. A resposta que temos de dar é continuar a ganhar, continuar a jogar bem, não respirar fundo porque ganhámos um jogo. Vínhamos numa série d resultados sem vitórias. A última coisa é respirar fundo. Temos de jogar da mesma forma, voltar a acreditar, a segurar o jogo para ganhar novamente.""Têm jogadores de enorme capacidade ao nível do passe. Os dois médios qu iniciam a construção depois de entrarem em fases mais recuadas. Têm capacidade para ligarem com jogadores que têm muita capacidade para jogar entrelinhas, em espaços reduzidos. Movem-se bem e deixam o corredor central preenchido, sendo a largura entregue aos laterais. Recebendo nesses espaços criam muitos problemas. É difícil de conrtariar. Se não conseguirmos criar barreiras nesse corredor central, vamos ter dificuldades e ter problemas. Quando não tivermos a bola, temos que evitar ao máximo essas ligaçõs. Primeiro da defesa aos dois médios e depois entre os médios e o ataque. O Arouca faz isso com muita qualidade, faz constantemente. É um momento do jogo crucial para nós. Esse é o momnto sem bola. A nossa prioridade é ter a bola, tomar conta do jogo e esperando que as condições climatéricas não prejudiquem o relvado.""Gustavo Assunção, um jogador que dá muitas garantias, tm entrado bem. O Topic também tem estado bem, é importante na forma como atacamos e defendemos.""Não é insubstituível. Gosto muito dele, tem dado muito à equipa, a equipa também tem dado muita coisa. A equipa conhece bem o Cádiz e o Cádiz a equipa. Sabemos o tipo de avançado que temos, que perfil temos. Felizmente , as coisas estão a correr bem para ele, contamos com ele, mas o Cádiz percebe que a concorrência está perto dele, que não pode facilitar meio centímetro. Tem de render, ajudar a equipa e trabalhar. Contente plo Cádiz, mas sabemos que há pelos menos 2 jogadores que são jogadores que estão prontos para entrar e dar respostas positivas."