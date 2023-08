João Pedro Sousa chega aos 100 jogos pelo Famalicão

Apesar do resultado infeliz no encontro frente ao Sporting, João Pedro Sousa saiu de Alvalade com um motivo de orgulho, uma vez que foi nessa partida que chegou aos 100 jogos pelo Famalicão.Nesta segunda passagem pelo emblema do Minho, o técnico conseguiu escrever um pouco mais de história, cimentando-se num lugar de destaque ao serviço do clube.Desde a chegada ao leme dos famalicenses, João Pedro Sousa garantiu a melhor classificação de sempre na 1ª Liga com um novo máximo de pontos e assinou a participação em duas meias-finais da Taça de Portugal.Depois de uma longa paragem, Puma Rodríguez está de volta à competição. O extremo entrou no decorrer do jogo com o Sporting e fez aí os primeiros minutos desde novembro de 2022.