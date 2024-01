João Pedro Sousa confirma empréstimo de Pablo e aborda mais saídas: «SAD está a tentar não vender»

O Famalicão tem estado ativo no mercado e já garantiu dois reforços. No entanto, o emblema minhoto não deve ficar por aqui e perspetivam-se mais chegadas nas próximas semanas. Em contrapartida, haverá também saídas e uma delas será a de Pablo, confirmando a notícia avançada por "Esperemos que sim, era bom sinal. No ano passado aconteceu, nos anos anteriores não estava cá. Chegou um ou outro elemento em janeiro, mas não foi por aí que a qualidade do jogo melhorou. Mas penso que o objetivo é ficarmos mais fortes para fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, continuar com a evolução dos jogadores, a qualidade individual para fazermos umasegunda volta melhor. O caso do Pablo é um caso desses, é jovem, fui buscá-lo duas vezes aos sub-23 e por acreditar muito nele pensei que o melhor para a carreira dele era sair e jogar, competir, porque é a altura dele competir. São estes pequenos pormenores que numa equipa com uma média de idades de 22 anos numa liga tão competitiva, num ou outro pontos temos de fazer marcha atrás e esperar evolução, analisar temos de perceber a evolução em contexto de jogo, a evolução tendo em conta o sistema tático. Isto para quem está e para quem chegar. Por vezes torna-se complexo e difícil, não acontece só com o Famalicão. Muitas equipas com mudanças tão profundas têm dificuldades de assentar e ter estabilidade competitiva. Há vários exemplos até nos melhores campeonatos.""Se falarmos em saídas e em vendas que são muito importantes, nucleares e que se tem ouvido falar na imprensa, não me parece nada benéfico. O clube, o que está a tentar fazer, é não fazer venda nenhuma em janeiro. Não sei se vai acontecer ou não, mas a informação que tenho é essa. Por aí não me parece haver problema. Falando do futuro, sem ter nada que opinar, não é difícil perceber que no fim da época vai sair gente importante. Um exemplo, é uma opinião propria, vejo com dificuldades que o Luiz Júnior continue. É um posto específico que vai precisar de análise. Substituir um guarda-redes como ele é difícil.""É um excelente jogador, chegámos a falar dele no início da época, não foi possível trazê-lo, agora conseguimos o jogador. Um médio muito polivalente, pode fazer várias zonas do meio-campo, zonas intermédias, tem uma cultura tática grande, é competitivo, com bom entendimento do jogo, a sua versatilidade vai dar-nos um leque de opções para colocar o Filipe a jogar, mediante a estratégia e o adversário. É uma opção válida.""Desses nomes em particular, não me parece. Mas o mercado está sempre em movimento, também depende muitas vezes da vontade dos jogadores. Os jogadores muitas vezes percebem que o espaço é cada vez mais reduzido e tentam de outra forma chegar a outras soluções. Agora, o exemplo que dou é o exemplo do Pablo. Com tantas jovens jogadores que o clube tem, não é positivo em determinada altura das carreiras estarem parados e sem competir. Daí a decisão de o Pablo sair e competir. É importante nesta altura da evolução dele. Evoluiu bastante, mas é altura de ele fazer jogo atrás de jogo, 90 minutos atrás de 90 minutos. Pode haver uma outra situação se chegar alguém e penso que vai chegar gente."