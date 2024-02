João Pedro Sousa conta com Riccieli após transferência falhada: «É o meu capitão»

O mercado fechou, Otávio saiu e Riccieli ficou. O defesa-central e capitão do Famalicão teve a oportunidade para rumar a outras paragens, sendo até alvo de uma oferta de 5 M€ do CSKA Moscovo que Record adiantou em primeira mão, mas o negócio acabou por cair.Pese embora esse revés, João Pedro Sousa conta com o jogador a 100%. "Riccieli está totalmente disponível, concentrado e focado. Não tinha dúvidas antes das coisas acontecerem. Quando o Riccieli percebeu que o negócio não se ia fazer foi ele que falou comigo a dizer que estava pronto e que estava a 100% no Famalicão. É o meu capitão. É um homem muito importante cá dentro, zero problemas com o Riccieli", apontou.Riccieli, diga-se, ia ser titular diante do Sporting, não fosse o jogo adiado. Ao que tudo indica, irá manter esse estatuto frente ao Farense, jogo no qual João Pedro Sousa assume que poderá manter a ideia que ia apresentar, com os três centrais em campo."Pode acontecer. Abrindo um bocadinho o jogo: no Sporting estavam 3 centrais na ficha de jogo, os três que temos disponíveis. Nunca escondi que temos centrais de muita capacidade. Ficámos com 3 centrais de muita qualidade. Não íamos fechar a nossa equipa. Íamos colocar mais gente na frente, se tentarmos fazer com o Farense também podemos abordar o jogo dessa forma. Três centrais que dão qualidade na saída e no ataque posicional. Poderá ser por aí", referiu.Um dos nomes que ia beneficiar desta nova ideia para ser titular era Florian Danho, reforço de inverno. Questionado sobre o que o avançado trazia de diferente e o que poderia acrescentar no novo sistema, o técnico explicou que era uma aposta de risco, mas que poderá ser para manter. "É difícil de o conciliar com o Cádiz, íamos arriscar com o Sporting. Difícil pelas características, pela falta de semanas de trabalho. Mas vamos insistir e se não for de início durante as partidas. É muito forte no ataque à profundidade, não tão forte no apoio frontal, sempre que quisermos explorar a profundidade num jogo mais direto ou nas diagonais curtas dos ponta-de-lança, ele é muito forte. Mesmo nos duelos individuais, avançados com centrais, algo constante na nossa Liga, ele é muito poderoso. Poderemos conquistar situações em que é forte e em que a equipa necessite de um perfil ligeiramente diferente ou na posição que o Cádiz ocupa. Diferente do Henrique e do Théo, dois jogadores que podem fazer essa posição, que nos dá a solução se optarmos por uma estratégia dentro desse género", apontou.Depois da saída de Otávio no mercado de janeiro, que foi vendido para o FC Porto, João Pedro Sousa perdeu mais uma peça importante. No entanto, esse foi um aspeto que relativizou, tendo em conta a necessidade que o Famalicão tem de vender e a valorização natural dos jogadores. "Vender vamos ter sempre de vender, se queremos manter o clube em crescimento. A primeira vez que entrei no Famalicão foi em 2009 e sei o que encontrei. Hoje é com alegria imensa que vejo como as coisas estão. Saio com orgulho muito grande, ajudei este clube a ser outro clube. Tem que ver não só com a performance desportiva, mas essencialmente pelas vendas. Toda a gente percebe o projeto que existe no Famalicão. Se numa época atingir um 4º ou 5º lugar e não vender ninguém, não há problema. Mas um clube como o Famalicão que quer crescer sistematicamente e ter margem de progressão muito grande, vai ter de acontecer mais vezes. Um dos objetivos é vender. Costumo falar do aspeto económico, mas não é só dinheiro. O Famalicão vende e reinveste as mais-valias, seja na aquisição de um ou outro jogador, mas também nas infraestruturas que hoje estão mais maduras, mas estas infraestruturas são diferentes das que tivemos nos anos anteriores. Para o ano será melhor. Depois há o sonho do novo estádio, que vai passar à realidade. Há um plano e tudo depende muito das transferências que se possam fazer. Sem nunca descurar, claro, o plano desportivo. Se falar só como treinador, o que quero é ficar em 4º ou 5º lugar", concluiu.