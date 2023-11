João Pedro Sousa deixa alerta quanto ao Vizela: «Defrontou quatro dos cinco primeiros e deu grande resposta»

O treinador do Famalicão admitiu esta sexta-feira estar à espera de um jogo "num ambiente difícil" frente ao Vizela, na 11.ª jornada da Liga Betclic, mas garantiu que o "único objetivo é ganhar".

João Pedro Sousa defendeu que a equipa está confiante depois do triunfo na última jornada frente ao Gil Vicente e referiu que o grupo está preparado para dar seguimento às vitórias.

"O que nos espera é um jogo difícil, mas nós queremos tornar ainda mais complicado para o adversário, queremos chegar aos 18 pontos, queremos somar mais uma vitória. Depois até vem mais uma paragem da Liga e seria excelente fazer 18 pontos até essa altura", admitiu o treinador famalicense, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Vizela.

O treinador tem consciência das dificuldades que o adversário vai apresentar e salientou os bons desempenhos que já apresentou no campeonato até ao momento.

"O Vizela nestes primeiros jogos teve um calendário muito difícil, dos cinco primeiros defrontou quatro equipas. Mas em quase todos os jogos deu grande resposta, foi sempre competitivo. O que temos a certeza absoluta é que vamos ter um jogo num ambiente difícil em Vizela, perante uma equipa agressiva e competitiva, com qualidade no seu jogo. Temos o objetivo de controlar o jogo e ganhar", frisou ainda.

O Famalicão, em oitavo lugar, com 15 pontos, desloca-se, às 18h, ao terreno do Vizela, 14.º classificado, com nove, para uma partida da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.