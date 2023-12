João Pedro Sousa destaca qualidade do Famalicão: «Fizemos minutos com um futebol interessante»

Apesar do empate (1-1) diante do Portimonense na jornada anterior, João Pedro Sousa salientou os bons aspetos da sua equipa na antevisão à partida com o Estoril, agendada para este domingo, vincando que, apesar do "aspeto da finalização", os minhotos têm apresentado muita qualidade dentro de campo."Será um Estoril completamente diferente do início da época. Depois da mudança de treinador passou a ser muito diferente. Penso que está no melhor momento da temporada nesta altura, mas estou convencido que nós também estamos no melhor momento. O Estoril tem é suportado esta qualidade com vitórias, é a única diferença para nós. Estou muito satisfeito com os meus jogadores, porém, estou convencido que podemos e devemos fazer melhor. Fizemos largos minutos com um futebol muito interessante e, em pequenos espaços de tempo, perdemo-nos nos detalhes", refletiu o técnico, sublinhando que o "espírito combativo e competitivo" que o grupo apresenta tem sido muito valioso para conquistar os últimos pontos."Não propriamente. O Théo é um jogador com muita qualidade. Quando chegou a este patamar da 1ª Liga, teve uma lesão extremamente complicada que o impediu de competir. Reiniciou esta época relativamente limitado e na última semana ficou apto para competir ao máximo nível novamente. Quando foi chamado, correspondeu sempre bem. E foi isso que aconteceu, seja pela razão A ou razão B, ele tem estado sempre lá. Neste momento, continuará a ser titular, amanhã."Sim, fizemos uma análise e é factual. Temos de melhorar o aspeto claro de sermos mais finalizadores. Não posso deixar de dizer, que para sermos mais finalizadores, temos de continuar a apresentar este ritmo competitivo e a criar oportunidades de golo, como temos feito. Somos competitivos com ou sem bola e isso permite-nos chegar a zonas de finalização com regularidade. Reconheço que, no último momento, não temos aproveitado tão bem as oportunidades quando chegámos a essas zonas de finalização. De uma coisa não tenho dúvidas, a qualidade coletiva evoluiu bastante. E a qualidade individual também. O Youssouf, o Haas, o Cádiz e o Assunção são exemplos disso. O Topic também, sem dúvida nenhuma. Eles acreditam na nossa proposta de trabalho.""É um 'puxa-saco'... como se diz na gíria. O Gustavo está nesse lote de jogadores que referi ainda há pouco, tem evoluído muito. Acho que a qualidade está mesmo no grupo de trabalho, eu não acredito só numa equipa técnica. Para haver sucesso, temos de continuar assim como estamos. A proposta que colocámos em cima da mesa desde o primeiro dia teve de ser aceite por todos. Ainda bem que o Gustavo pensa assim, penso que será o sentimento de todos no grupo. Temos feito um bom trabalho, claramente, eu e os restantes treinadores.""Não, cautela exige zero. A forma como o Estoril se posiciona em campo não difere muito de como algumas equipas que já enfrentámos o fazem. Perante essa estruturas sabemos como posicionar-nos no campo. Isso seguramente não vamos mudar. Contudo, não quero esconder, há situações onde temos de ter especial cuidado. Sabemos onde são fortes, estudámos isso. Temos de avaliar e considerar, mas já aconteceu com todas as equipas. Não alterámos a nossa forma de trabalhar de forma alguma. O nosso objetivo são sempre trabalhar com os nossos jogadores. Quando nos foi proposto o objetivo da direção, o quinto lugar no campeonato, que eu aceitei como desafio, também foi proposto um tipo de futebol atrativo e a evolução da equipa no coletivo. Isso está a ser feito, não tanto pelo lugar na tabela mas pela objetivo de evoluir a equipa. O que acontece, é que a qualidade é subjetiva.""Não creio, não os vou convocar. Será, como disse, o Théo Fonseca a titular e o Enea também vai jogar."O Famalicão recebe o Estoril este domingo, pelas 18:00 horas, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo a contar pela 14.ª jornada da Liga Betclic.