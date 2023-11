João Pedro Sousa e a visita à Camacha: «Se nos passar pela cabeça que é uma viagem de passeio...»

O adversário é o mesmo, os perigos são semelhantes, o único aspeto que se alterou foi a data. João Pedro Sousa não mudou uma vírgula em relação ao que havia dito na primeira antevisão ao encontro com a Camacha, que viria a ser reagendado, e deixou vários alertas para o perigo deste jogo. Segundo o técnico, a equipa não pode relaxar e tem de ser séria, de forma a evitar problemas acrescidas e, no pior dos cenários, a eliminação."Relativamente ao jogo, importante para nós, como tenho dito, continuar a competir, este jogo é bom para nós. A abordagem ao jogo tem de ser de forma consciente. Conscientes de que temos de ser sérios, de que temos de ganhar, de que temos de estar muito concentrados. Concentrados na forma de pensar e jogar. E temos de ser competitivos, a equipa adversária é competitiva, é uma equipa que tem qualidade, está em primeiro na sua competição. Se nos passar pela cabeça que vamos fazer uma viagem de passeio e que as coisas vão acabar por acontecer naturalmente, vai acabar por acontecer mas é a nossa eliminação. Temos de ser sérios. Independentemente de resultados positivos ou negativos temos abordado os jogos de forma séria e competitiva.""Não pode ser um jogo perigoso, a partir do momento em que sabemos a exigência do clube, independentemente do nome do adversário, temos de preparar para ganhar. Temos de ser nós a conquistar a vitória. Com lesões, sem lesões, com ausências, para nós pouco interessa. Interessa preparar quem está pronto para jogar e vencer."Essa possibilidade existe e temos essa consciência. Existe a possibilidade de sermos eliminados. Falei da última vez sobre a primeira eliminatória frente ao Lourosa, em 2019/20. Passámos mal, fomos aos penáltis, dentro dos penáltis estivemos em desvantagem. Existe essa possibilidade, por isso temos de abordar o jogo de forma séria. Pensamos que o adversário pode ganhar e temos de evitar isso.""A gestão por vezes poderá ser feita, mas em função de quem está disponivel, do momento de forma, de pequenas lesões. O Cádiz tem estado lesionado, mesmo jogando. Tem feito um esforço muito grande. Posso perder o Cádiz se o forçar e não o quero fazer. Éum exemplo o que estou a dar. A gestão será do Cádiz e não do jogo. O jogo exige muito.""Independentemente do resultado e cda competição, é sempre importante vencer. Não ficamos satisfeitos com o empate. Pensar mais à frente não o vamos fazer para não cairmos em más tentações. Nós já tivemos um momento muito desagradável, um especialmente, que foi o primeiro jogo da época, em que fomos eliminados pelo Belenenses da Allianz Cup. Considerei na altura que não poderíamos ter sido eliminados ali. Foi um jogo que me marcou, uma competição onde gostava de chegar mais longe. O Famalicão tem uma tradição um pouco curta na prova e tínhamos a responsabilidde de passar essa eliminatória perante um adversário que não tinha as cacpdidades que somos obrigados a ter. Não quero pensar á frente. Importante é este jogo, jogar, treinar, temos a consciência de que temos muitas coisas para melhorar. Se temos objetivos altos é importante treinar bem, evoluir e melhor. Só assim atingiremos bons resultados."