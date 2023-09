João Pedro Sousa é admirador de Luís Freire: «Num contexto difícil, questiono como tira tanto da equipa»

Na antecâmara da partida frente ao Rio Ave, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, deixou rasgados a Luís Freire, técnico dos vila-condenses. O líder dos minhotos confessou-se como admirador do homólogo e explicou as razões para isso."Vamos encontrar um adversário muito competente, que já vem de um trabalho de alguns anos, com uma equipa técnica também ela competente. Sou um admirador confesso do treinador do Rio Ave. É uma equipa que tem qualidade, com a vantagem de conseguir manter uma grande parte dos jogadores das últimas épocas para esta época, mas com enormes dificuldades, porque nunca conseguiu reforçar-se. Até nos leva a refletir e a perceber que é uma realidade difícil, contexto complicado e muitas vezes questiono-me como é que o Luís Freire consegue tirar tanto daquela equipa e demonstrar uma solidez competitiva tão grande. O que é certo é que demonstra jornada após jornada uma equipa competitiva, sólida, quer no processo ofensivo, onde tem competência na posse de bola e consegue desorganizar o adversário, jogar entrelinhas, na largura, quer defensivamente, onde é também uma equipa exigente para os adversários. Tentam pressionar em zonas subidas, numa pressão consntante. Por vezes joga com as dificuldades em Vila do Conde relacionadas com o vento, mas o vento está para as duas. Desafio exigente. Vamos ter dificuldades", assumiu o treinador do Famalicão.Depois de duas semanas de paragem, João Pedro Sousa acredita que a equipa está agora melhor preparada não só para este jogo, como para o futuro a médio prazo. "Para nós foi importante, não tem que ver com este jogo em específico. Foi importante para dar continuidade ao trabalho e para disputar competição tão larga como a Liga. Aproveitámos ao máximo, infelizmente só não tivemos alguns poucos jogadores que foram para as seleções. O trabalho foi produtivo. O feedback que temos é que conseguimos melhorar algumas coisas, em todos os momentos, processo ofensivo, defensivo, ao nível das transições também. Há coisas para melhorar depois de conversarmos e partilharmos. Foi nesse sentido e com esse intuito de melhorar, com o objetivo de a equipa crescer, ser mais forte e aproximarmo-nos da ideia final na teoria. Conseguimos passar muita informação nesta semana, permitiu passar informação e trabalhámos sobre ela", apontou.Com Otávio totalmente recuperado, João Pedro Sousa desloca-se a Vila do Conde com opções reforçadas. No lote entra também Chiquinho, que já está plenamente integrado. "Chiquinho vem de lesão longa, mas chegou em plenas condições de treino e de jogo. Chegou a 100%, trabalhou, fez as unidades de treino completas e está pronto para competir", revelou.