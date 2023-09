João Pedro Sousa e as palavras de Miguel Ribeiro: «Enchem-me de orgulho»

Miguel Ribeiro disse há dias, aquando da participação no Thinking Football Summit, que se arrepende de não ter tido João Pedro Sousa como treinador do Famalicão nestes cinco anos de primeiro escalão. Confrontando com estas palavras, o técnico disse-se orgulhoso pelo elogio e por fazer parte deste projeto."Eu também gostava de ter sido. Isto é a brincar. Primeiro, é sempre muito agradável ouvir elogios das pessoas, principalmente de uma pessoa com o reconhecimento do Dr. Miguel. Enche-me de orgulho. Orgulho também por representar o Famalicão, por perceber que também ajudei a este crescimento, orgulho também porque percebo, ao olhar para trás, que naqueles primeiros dias de junho de 2019 o clube era diferente. As pessoas fazem questão de demonstrar que faço parte disto, eu também gosto muito disto, tenho orgulho, todos sabemos e não estamos conformados. O clube não vai parar, com João Pedro ou sem João Pedro, vai continuar a evoluir e daqui a relativamente a pouco tempo vai ser diferente", referiu.Na iminência de tornar-se no treinador com mais jogos no clube, João Pedro Sousa disse não ligar a esses dados, mas confidenciou que espera poder ficar na história. "Não sabia, mas digo sinceramente. Não sou político, mas gosto de ficar na histórica, se ficar, por motivos como jogadores como o Afonso Rodrigues, que percebemos a qualidade do Afonso, lançámos o Afonso, é um excelente profissional e sabe que aconteça o que acontecer foi decisivo no que se vai passar esta época. Quando se estreou teve resposta grande, foi decisivo, ajudou a equipa, foi competente no que o treinador pediu e ajudou com um golo. Se eu conseguir ajudar o Afonso a ser melhor profissional e ser melhor jogador, isso é que é uma alegria, como já aconteceu no passado com muitos jogadores. E ajudar um bocadinho no trabalho que está a ser desenvolvido dá um prazer enorme. Mais do que ser um simples treinador e as pessoas sabem disso, a forma como gosto de trabalhar é ser mais do que treinador, ajudar em tudo o resto e naquilo que pode fazer crescer o clube. Nesse aspeto gostava de ficar na história, não pelos resultados ou número de jogos", apontou.