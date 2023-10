João Pedro Sousa e o jogo com a Camacha: «A última coisa que queremos é ir a prolongamento»

Não há margem para erro e muito menos para horas extra. De todos os cenários possíveis no jogo com a Camacha, o Famalicão só tem um em mente: resolver a questão no tempo regulamentar. João Pedro Sousa, aliás, nem quer ouvir falar em prolongamento."A última coisa que queremos é ir a prolongamento. Refiro-me a este jogo e em qualquer jogo. Fala-se muito de alterações, de oportunidades, já o provei no passado que não gosto de fazer isso. Se existirem algumas alterações serão pontuais, pelos momentos de forma, lesões, castigos e em função do adversário que vamos encontrar. Preparámos o jogo da mesma forma como qualquer outro jogo", disse o técnico dos minhotos.Com o objetivo de chegar à final da Taça esta temporada, o Famalicão quer evitar cair logo à primeira oportunidade. Até ver, o melhor que o conjunto famalicense foi chegar à meia-final da Taça de Portugal, em duas dessas vezes com João Pedro Sousa ao comando. Não obstante, tanto em 2019/20 como em 2022/23, houve sustos à mistura que o técnico não esquece."Final? Quero pensar nisso mais à frente. Temos um desafio muito complicado. Fácil explicar como estou a abordar esta eliminatória. Recordo-me que nessas duas edições em que chegámos às meias-finais, a anterior na época passada tivemos logo de início um jogo na Trofa e um em Matosinhos com o Leixões muito difíceis. Primeiro aviso. Segundo aviso: na primeira meia-final, em 2019/20, recordo-me de um jogo em Lourosa em que tivemos de ir aos penáltis. Muito complicada. Basta olhar para trás e para exemplos das outras equipas, exemplos do clube que foi eliminado quando não o esperavo, para percebermos as dificuldades. O adversário tem qualidade, tem bons jogadores, tem uma boa equipa técnica. Treinador jovem, competente, percebe-se nos comportamentos padrão que há um processo com qualidade. Será um jogo difícil, que começa com 0-0. Temos de trabalhar e pensar neste", referiu.A responsabilidade de seguir em frente é maior para o Famalicão, até porque os minhotos estão três escalões acima do adversário. Nesse sentido, João Pedro Sousa quer a equipa totalmente motivada e focada nesta partida. "Tenho alguma dificuldade para perceber, sabendo que isto existe, claramente. Passo essa mensagem aos jogadores. Temos uma responsabilidade que é muito grande. Se temos ambição e motivação para ir todos os dias treinar, para abordarmos as competições de forma profissional, não podemos questionar isso. Nem falei na palavra motivação, tem de estar todos os dias, em todos os jogos e em todas as competições. Está fora de questão. Percebemos que do outro lado há motivação muito grande e extra, por ser contra um adversário da 1ª Liga. Sabemos disso e temos de nos preparar da melhor forma para abordar um jogo que poderá tornar-se complicado. Vindo de uma derrota, se tivéssemos de a escolher, era neste momento, antes de um jogo da taça, com equipa de um escalão inferior. Perder faz-nos refletir e perceber que as coisas estão longe de estar bem. O processo nunca está terminado. Foi uma semana normal, com observação do jogo passado e percebemos o quei temos de melhorar", concluiu.