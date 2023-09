João Pedro Sousa e o jogo com o Farense: «Teremos de ser muito competentes»

O Famalicão recebe este sábado (18 horas) o Farense com o objetivo de tentar a primeira vitória no seu estádio na Liga Betclic. Pela frente estará o Farense, um adversário elogiado pelo treinador João Pedro Sousa."Vamos ter um adversário muito organizado, motivado pelos recentes resultados e exibições. Há uma ideia vincada com um treinador que transita da época passada, jogadores com qualidade e experientes. Será uma tarefa difícil para nós. Teremos de ser muito competentes, quer regressar às vitórias, melhorar o seu jogo, percebendo que desse próprio jogo vamos ter oscilações às nossas ideias, porque ainda não estão maduras. Teremos sempre a ambição de disputar o resultado, tentando ganhar o jogo. A paragem também será importante.""É importante analisar cada jogo de uma forma mais macro. Quais são as dificuldades que estamos a atravessar, os aspetos que temos de melhorar e preparar a estratégia percebendo que em cada jogo há o risco da estratégia não funcionar. Por vezes não corre bem e o resultado até é positivo. Temos de perceber o que temos de preparar para estar mais perto de jogar bem e ganhar o jogo.""Os golos não nos preocupam. Temos o outro lado em termos defensivos. É verdade que só fizemos três jogos, mas somos das defesas menos batidas e só sofremos golos de bola parada. Estamos bem defensivamente, estamos fortes porque grande parte da linha defensiva e os médios de maior equilíbrio transitaram da época passada.""Trabalhei com o Jaime, como trabalho com todos os outros jogadores. Agora está num clube adversário e espero que seja feliz, menos contra o Famalicão. Este clube tem um projeto, um ADN específico.""É um orgulho muito grande fazer parte deste clube histórico. Faz parte da minha história. Até ao fim da minha carreira não haverá clube que me tenha marcado tanto. Esta história foi construída pela restante equipa técnica e pelos jogadores que trabalharam comigo."Rúben Lima abordou também a receção ao Farense. "Esperamos um jogo difícil, o adversário vem de uma goelada e tem muitos jogadores da época passada, assim como treinador, que é o mesmo. Temos boas soluções, mas jogamos em casa, perante o nosso público, e temos as nossas chances.""As equipas do campeonato português são difíceis de disputar. O Farense tem bons extremos, um avançado bom, mas nós também temos bons defesas, um bom guarda-redes e vamos fazer frente. Vi o jogo com o Chaves e o Farense aproveitou bem. Sabemos do potencial deles e temos de estar em alerta, mas eles também terão, porque temos jogadores muito bons."