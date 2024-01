João Pedro Sousa e o mercado: o dossiê Riccieli, a chegada de Sorriso e o interesse em Otávio

A escassos dias do fecho do mercado, o Famalicão tem vivido uma fase agitada, com várias chegadas e nomes ainda apontados à saída. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, João Pedro Sousa, técnico dos minhotos, falou dos muitos dossiês e explicou o ponto em que estão vários processos."Sorriso começou a treinar hoje. É um jogador ofensivo, um jogador que pode jogar tanto na direita como na esquerda, vai dar-nos jogo vertical, com velocidade, acompanha a velocidade com capacida técnica e finalização. É um jogador diferente, vem dar mais soluções e alternativas, numa situação que seja de opção inicial.""Ian Custódio vai começar nos sub-23. Sabemos que é um jogador jovem, de muito potencial, vem de um período de férias. A competição iniciou há pouco tempo no Brasil, vai iniciar pelos sub-23, vamos acompanhar e perceber a capacidade de o jogador integrar a curto prazo o plantel principal. Relativamente ao Riccieli, a informação que tenho é que se vai manter connosco, saída não se vai concretizar. É o nosso capitão, em quem confio muito. É um profissional excelente, o nosso capitão, vai amanhã para o jogo. Por um lado, fico contente por contar com ele, por outro sei que era a oportunidade dele para sair, que era algo que procurava. Mas ele tem essa capacidade de perceber que o futuro imediato é aqui. Tem respeito pelo clube e pelos adeptos. Está disponível para ajudar a equipa e para chegarmos às vitórias."Este tipo de jogadores são os jogadores com que eu abordei a administração sobre possíveis reforços. Com isto não quero dizer que o jogador A ou B é melhor do que C ou D que já cá estavam connosco. São jogadores diferentes, jogadores que não se adaptaram bem à forma de a equipa se preparar, à forma de jogar. Num ou noutro caso não se tem visto da melhor forma. Refletiu-se num ou noutro momento. Achei que precisávamos de reforçar a linha ofensiva, quer no corredor central, quer nos corredores laterais. Foi isso que fizemos, dentro do possível, sendo que o mercado de janeiro é ingrato. Penso que os jogadores têm qualidade. Integração tem sido normal e positivo.""Não sei de nada. O que sei é o que vem na comunicação social. Não foi surpresa haver interesse. Gostava que continuasse connosco, mas sei que com o mercado a funcionar, sendo o Famalicão um clube vendedor e o Otávio é um excelente jogador, tenho de estar preparado. A minha função é essa. Num clube como o Famalicão, se isto não acontecesse, poderia pensar que o meu trabalho não estava a ser bem feito. Uma das coisas que a administração me pediu foi isto. Pegar no Otávio, que não vinha preparado, vinha destreinado, e passado um ano pô-lo a valer muito dinheiro. Se sair, felizmente, temos uma opção muito segura que é o Justin, é um jogador diferente do Otávio, mas dá-nos segurança plena para abordarmos o final do campeonato.""Estamos a falar de um titular, dos 4 centrais é o mais rápido, um central de perna esquerda, mas como disse: importante para mim, para o clube e para o Otávio foi fazermos evoluir o jogador. Percebemos que existia potencial, houve crescimento, as pessoas começaram a perceber que era bom jogador,. Se acontecer e o mercado o levar, parabéns a todos.""Há uma altura da carreira do jovem jogador que tem de competir. Tem a ver com a evolução do jogador. Se não acontecer, podemos estar a perder tempo e a evolução pode não ser tão grande. Claramente a decisão foi pelo melhor, quer para o Famalicão, quer para os dois jogadores [Pablo]. Irem para outro clube jogar, competir, para percebermos em competição o que podem trazer."