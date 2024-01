João Pedro Sousa e o momento de forma do Famalicão: «Estamos a crescer»

O Famalicão vai entrar na 18.ª jornada depois de uma vitória como visitante, diante do Casa Pia ( 2-0 ), fechando a baliza depois de seis partidas a sofrer golos. Na antevisão ao encontro com o Sp. Braga, adversário que também venceu na encontro inicial da Liga Betclic 2023/24, João Pedro Sousa descreveu o plano ascendente que a sua equipa tem vindo a apresentar."Referi que estávamos melhores a cada dia que passa antes do encontro, tenho dito que estamos a crescer. Estamos melhores e temos de continuar. O jogo com o Casa Pia nem foi o melhor que fizemos tendo em conta estes últimos em que não somámos os três pontos, mas desta vez alcançámos a vitória. Foi mais um sinal da capacidade que o nosso grupo tem e mais um sinal do que conseguimos transportar de jogo para jogo. Deixa-nos satisfeitos e queremos continuar este momento", referiu o técnico dos famalicenses, frisando que a sua formação não vai "só defender" no encontro desta quinta-feira perante os guerreiros."Claro que sim, é possível. Contudo estamos em contextos diferentes do início da época, não interessa sequer explicar as diferenças. Espero um jogo difícil e igualmente complicado tal como o último entre as duas equipas. Vamos defrontar uma equipa forte, que em todas as partidas tem uma capacidade ofensiva acima do normal. Claramente que vai ser um desafio extremamente difícil, tal como o da primeira jornada, mas podemos e vamos disputar o jogo de forma a sairmos novamente a ganhar.""Temos de saber dividir a equipa do clube. É um grupo que eu conheço bem. Também conheço muito bem o treinador deles, com um nível de exigência sempre muito elevado. Sobre o momento, não sei se joga a nosso favor ou contra, mas para já o Sp. Braga não conseguiu os objetivos que pretendia. Sei que só lhes interessa a possibilidade de ganhar neste encontro, o que torna a nossa tarefa mais complicada e mais difícil. Mas a nossa ideia principal é focar-nos como joga a nossa equipa, no nosso modelo e forma de abordar o futebol. Temos o foco total no nosso jogo, percebendo as dificuldades que o adversário nos pode colocar, é óbvio.""Não me cabe a mim fazer este tipo de análise. Olhámos para a estrutura da equipa, como ataca e defende e tentamos encontrar pontos que podemos aproveitar. Sobre esses dois momentos, penso que estão relacionados. Sendo o Sp.Braga uma equipa de ataque e que gosta de controlar o jogo, claramente que o processo ofensivo vai criar sempre problemas. Se não formos competentes e capazes de anular esta adversidade, vamos estar em maus lençóis. Com isto não estou a dizer que vamos só defender no jogo de amanhã. Temos é de pegar no jogo percebendo que o adversário tem o mesmo objetivo que nós. Se temos duas equipas que querem controlar e dominar o jogo, que querem pegar na estrutura e aproximar o sistema da baliza adversária, vamos ter um desafio motivador e aliciante pela frente.""Há dois jogos, foi por opção que deixei o Otávio de fora. Ele estava com gripe, treinou condicionado e foi à última da hora que o deixei de fora. Tomei a opção de colocar o Justin [De Haas] e o Mihaj. No jogo com o Casa Pia, optei por colocar o Otávio tendo em conta as caraterísticas do adversário, porque o jogo assim o requeria e acabou por correr bem. Temos duas duplas de centrais com diferentes qualidades e que nos permitem colocar alternativas em campo.""Não, muito sinceramente não. Não vou esconder que se fala do Otávio e do Riccieli, que podem sair, e que há interesse. Aquilo que posso afirmar é que temos um conjunto de centrais com muita qualidade. É o nosso ponto mais forte e depois, acertadamente ou não, tentamos jogar com aquilo que pretendemos para o jogo, conforme iremos necessitar. Tenho quatro jogadores de qualidade e de um perfil tático diferente e bastante interessante.""Penso que tem evoluído, mas claro que não estamos no melhor dos momentos. Lembro-me, há uns tempos, que falámos sobre estas faltas e disse que, se houver alguma crítica à arbitragem, é mesmo na quantidade das que são marcadas. Não estamos na melhor forma no que toca à arbitragem. Por exemplo, houve um jogo que vi da Liga portuguesa em que houve 50 faltas. Pensei para mim que era impossível um jogo daqueles ter 50 faltas. Talvez possamos evoluir nesse aspeto, seria bom para nós, intervenientes no jogo e também para o espetador. Nós criamos espetáculo mas são os adeptos que nos vêm ver, será bom poder existir mais espetáculo."O Famalicão vai receber o Sp. Braga quinta-feira, pelas 18h45, no Estádio Municipal de Famalicão, a contar para a 18.ª jornada da Liga Betclic.