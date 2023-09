João Pedro Sousa e o registo defensivo de elite: «Não somos os melhores a defender deste campeonato»

Ao cabo de seis jornadas, o Famalicão sofreu apenas três golos no campeonato e é, ao mesmo tempo, a melhor defesa da Liga Betclic e uma das melhores a nível europeu. Se incluirmos, por exemplo, os cinco principais campeonatos da Europa - Itália, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha -, os minhotos apenas encontram paralelo nos registo do Man. City e do Eintracht Frankfurt.Ora, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, este sábado, João Pedro Sousa foi questionado sobre este dado e, pese embora tenha admitido que é uma boa referência, relativizou."Claramente são contextos diferentes. Temos consciência de uma coisa: somos a equipa que menos golos sofreu na Liga, mas não somos a melhor equipa a defender da nossa Liga. Gostaríamos de ser, mas não somos. O Martin [Aguirregabiria] é testemunha, todas as semanas analisámos os jogos e percebemos que há problemas que temos de corrigir em termos defensivos, até estruturais. Comportamentos que temos de melhorar. Mas também é importante referir o registo defensivo da equipa e que vai do guarda-redes até ao avançado. São números interessantes. Serve como referência para percebermos que o caminho que escolhemos para este jogo é o caminho certo. São três golos sofridos, três de bola parada, nenhum de bola corrida. Podíamos ter sofrido, mas não sofremos. A acrescentar, um deles é autogolo. E um aspeto para nós relevante é que jogamos 70 minutos em inferioridade e zero em superioridade. É uma percentagem grande com menos um jogador. Já para não ir à questão dos 100 minutos em Braga e outros tantos em Alvalade", disse o técnico.Uma das figuras deste registo é o guarda-redes Luiz Júnior, que está a protagonizar um arranque de temporada muito positivo. Por essa razão, João Pedro Sousa deixou muitos elogios ao brasileiro. "O Júnior, e já me repeti muitas vezes, é um muitobom guarda-redes acima da média do que normalmente um guarda-redes do nível de um clube como o Famalicão é. É um menino que está a deixar de ser menino para ser um grande guarda-redes. Há um grande trabalho e um grande mérito do Luiz e do Vítor Alcino, o treinador de guarda-redes, para além da ajuda de todos os colegas. É uma peça importante no processo defensivo e no ofensivo tamvbém. Às vezes não se incluem estes jogadores nas várias fases do jogo, mas ele tem importância na forma como atacamos e como recomeçamos o jogo, principalmente nos pontapés de baliza", apontou.O próximo jogo, frente ao Boavista, será um desafio acrescido para a defesa famalicense, não só porque os axadrezados são um dos melhores ataques da Liga, mas também porque não haverá Riccieli, capitão e, até aqui, totalista. "Temos que utilizar outro jogador nesta posição. O Riccieli é importante por tudo o que representa no nosso jogo, antes do jogo, depois. É o capitão, é o meu capitão, para nós é uma referência não só no jogo jogado. Mas quem vai substituir, e temos várias alternativas, vai dar boa resposta. Podemos optar pelo Enea [Mihaj], apesar de vir de lesão longa, mas já está pronto. Até prefiro uma perna direita do que perna esquerda ali no corredor direito. O Nathan também pode fazer o central, comigo no Boavista jogou a central. Temos várias opções e opções de segurança. Não vejo grande problema. O problema é quando não estão disponíveis", referiu.Em caso de vitória diante do Boavista, o Famalicão ascenderá ao quarto lugar da Liga Betclic, algo que seria uma boa referência para João Pedro Sousa. "Há algo mais, mas penso que tem essencialmente a ver com a referência que vamos ter depois deste jogo, que é o facto de disputarmos o quarto lugar com uma equipa tão forte como é o Boavista. Foi a melhor equipa em muitas jornadas. Uma equipa ofensiva, goleadora, agressiva, portanto para nós é importante termos um desafio desta dimensão num estádio como o Bessa. É uma equipa forte, esteve no primeiro lugar durante várias semanas, isto para nós é bom, chegou numa boa altura e vai ser um desafio interessante. Se juntarmos a isto a vitória e subir mais um lugar para nós perfeito. É o nosso objetivo somar os três pontos", concluiu.