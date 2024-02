João Pedro Sousa e o regresso de Francisco Moura: «Não podia deixar o melhor lateral da Liga no banco...»

Francisco Moura ia falhar o encontro com o Sporting, devido a castigo, mas o adiamento do encontro não impede que o lateral-esquerdo entre nas opções no imediato, mais precisamente na deslocação a casa do Farense.João Pedro Sousa confirmou o regresso e, mais do que isso, garantiu que este iria ser titular. "Os jogadores sabem a minha opinião. Contamos já com o Moura. Não posso ter o melhor lateral-esquerdo da nossa Liga no banco. Em condição normal, joga sempre. Não é normal os treinadores dizerem isto, mas eu acredito muito na performance dele. Não podia dizer que íamos com o Moura no banco. Temos de ser agressivos pelos corredores. Dificilmente tiro o Moura. Posso é mudar o jogador que ia jogar e manter em termos de comportamentos coisas parecidas", referiu o técnico, prosseguindo com os elogios ao camisola 74."Na minha opinião, os meus jogadores são os melhores jogadores. Os jogadores que vão para dentro e dão tudo o que têm tendo em conta a ideia do treinador. Sou um treinador muito contente, muito satisfeito, porque sinto desde o primeiro minuto que eles dizem que vão lutar pelo treinador. Falando de forma específica do Moura, depende da forma como vemos a posição de lateral. A forma como vejo o lateral do futebol moderno, um lateral de uma equipa ofensiva, que quer criar desequilíbrios, ter mais um homem pelo corredor, há poucos laterais a fazer isso em Portugal. Temos bons. Estou a falar do melhor, não que os outros não sejam bons", acrescentou.Por esta razão, João Pedro Sousa acredita que Francisco Moura irá sair do Famalicão no final da época e partir para outros voos. "Vou destruir mais uma equipa. Estava receoso que o presidente entrasse no meu gabinete um dia e dissesse: 'aí vai mais um'. Há coisas que não se podem recusar. Como suspeitava do Otávio, suspeito de outros e um deles é o Moura. Até ao final da época, com o rendimento que está a ter, sem lesões, vai ser difícil segurar o Francisco Moura. O Famalicão e o Francisco Moura merecem a transferência no final da época", concluiu, na antevisão ao encontro com o Farense.