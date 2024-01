João Pedro Sousa e os elogios a Gustavo Sá: «Tem muita capacidade que ainda não colocou cá fora»

Na última semana Roberto Martínez admitiu que estava atento a várias equipas, apontando a do Famalicão, atual campeã nacional de sub-19, como uma delas. O selecionador nacional assumiu que dessas formações saem bons talentos efrisando que o médio tem possibilidade de crescer e de um dia vir representar o seu país. Do ponto de vista dos minhotos, João Pedro Sousa acredita que os elogios são de "extrema importância", tendo em conta a aposta na formação famalicense e o gosto por um "jogador formado" em Famalicão."Recordo que, há rigorosamente um ano, há 12 meses, o Gustavo estava aqui ao meu lado na conferência. Ele é testemunha da confiança que eu tenho nele, mas sabe que isto não chega. Tendo em conta o patamar a que ele pode chegar, isto não chega. A exigência é muito grande em todos os momentos e faço questão de ter várias conversas com ele sobre isso, porque reconheço que ele tem muita capacidade que ainda não colocou cá fora", referiu o treinador, de 52 anos, salientando que o jovem médio, de 19, não pode "desviar um milímetro" do trabalho que tem vindo a fazer: "Depois, as coisas vão naturalmente surgir. Ele sabe aquilo que tem de trabalhar e sei que quer chegar a outros clubes e patamares ainda maiores do que este".