João Pedro Sousa e os muitos vermelhos: «Em Inglaterra perceberam que prejudicava o espetáculo»

O campeonato português ainda vai na sétima jornada e o registo de cartões vermelhos começa a levantar preocupações junto dos responsáveis dos clubes. No caso do Famalicão, João Pedro Sousa não esquece que nas últimas 11 partidas a equipa minhota lidou com sete expulsões, razão pela qual deixou uma reflexão, através da qual deu o exemplo inglês."Reconheço competência nos árbitros, mas assino o que o Dr. Miguel Ribeira disse no Bessa. Foi assertivo e pertinete. O jogo passado vai ao encontro do que disse aqui recentemente. Foram quase 50 faltas nesse jogo. E volto às expulsões: vendemos um produto, as pessoas que foram ao Bessa foram ver o Cádiz e o [Tiago] Morais jogar, o do Boavista. O vermelho tem de ser uma coisa muito grave. Será que todos os vermelhos que têm acontecido são situações que merecem o cartão vermelho? E o jogador que está ali e o público que o veio ver jogar? E as equipas ressentem-se nesse jogo e condiciona para o jogo seguinte. Temos de refletir se não estamos a cair no exagero, tal como com os períodos de compensação. Tem de haver uma conversa entre a arbitragem, os jogadores, os clubes, não é a ir ao bolso e a dar amarelos e vermelhos que vamos chamar as pessoas ao estádio. Vêm para ver os jogadores jogar e há sistematicamente jogadores a serem expulsos. Falou-me de Inglaterra e um dos objetivos que tinham era reduzir o número de cartões. Era um dos grandes objetivos que tinham, porque chegaram à conclusão que prejudicava o espetáculo", disse o técnico famalicense, que para o jogo com o Vitória não poderá contar com Cádiz e Chiquinho, ambos expulsos."Como vamos lidar com isso? Como no jogo passado com o Riccieli, como noutros jogos. Temos de estar preparados, o treinador tem de estar preparado. Também temos de reconhecer que começa a ser um hábito. Não é crítica à arbitragem, tem a ver com o nossso trabalho. Nos últimos 11 jogos tivemos 7 expulsões. Implica no jogo e no imediatamente a seguir. Nos últimos 11 jogos é quase impossível repetir um onze. Mas fico descansado porque tenho um grupo que dá resposta, que deu no último fim-de-semana", apontou.Habituado, por força das circunstâncias, a jogar com dez, João Pedro Sousa explicou como prepara a equipa para esses momentos e qual a fórmula para nos últimos sete jogos em que ficou reduzido a 10 não ter perdido nenhum no tempo regulamentar. "O próprio jogo vai-nos dando esse treino. Durante a semana há momentos em que o fazemos, colocámos exercícios em que há um ou outro jogador que tem de sair para potenciar estas situações. Sabemos o que fazer quando há uma expulsão, nossa ou do adversário, o que podemos fazer. Corrigir posicionamentos e adaptar-nos á nossa ideia. A equipa tem dado boas respostas. Outro dado curioso é que nessas 7 expulsões dos últimos 11 jogos não perdemos jogo nenhum, com exceção do jogo em Belém para a Allianz Cup, no prolongamento", concluiu.