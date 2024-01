João Pedro Sousa: «É um resultado pesado, os jogadores não mereciam pelo que jogaram»

João Pedro Sousa lamentou o desaire do Famalicão na receção ao Sp. Braga , numa partida na qual diz que a sua equipa tudo fez para não merecer um resultado que apelida de "duro"."Muito duro porque estivemos a ganhar, mas também pela equipa que fomos, pelo jogo apresentado. Foi um jogo difícil, equilibrado em vários momento, amarrado em alguns. Tivemos dificuldades na primeira parte para pressionar os centrais do Braga, que saía sintematicamente a três, o que nos dificultou. Depois de recuperar tivemos qualidade e conseguimos empurrar o Braga para zonas mais baixas. Fomos levando o nosso jogo e tivemos várias situações para finalizar e finalizar melhor. Isso aconteceu em grande parte do jogo. E, mesmo depois do golo, percebendo que o Braga ia reagir, com jogadores muito ofensivos, mantivemos a estrutura, o mesmo comportamento e controlámos as ações do Braga. Sem deixar de chegar perto da baliza. Infelizmente em dois lances, um de bola parada e outro em que perdemos a bola e dá um ataque rápido... Não fomos felizes no ressalto. É um resultado pesado, os jogadores não mereciam pelo que jogaram e acreditaram", disse, à SportTV.João Pedro Sousa assume que o penálti marcado a favor da sua equipa no final podia ter mudado tudo. "Se é confirmado, claro que sim. Temos o jogo controlado e o que me passava pela cabeça numa alteração de marcador era a nosso favor. Mas o futebol tem destas coisas, numa bola para a área, com 20 jogadores na luta, a bola acaba na nossa baliza".