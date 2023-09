João Pedro Sousa: «É uma vitória justa perante uma boa equipa»

As declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o triunfo (1-0) sobre o Farense, na 4.ª jornada da Liga Betclic.





"Um jogo difícil perante uma equipa muito bem organizada e muito competente a fechar os caminhos da baliza. Tentámos controlar o jogo, para depois dominá-lo, mas o adversário é muito forte na saída em transição. Isso não nos deixou tranquilos. Não explorámos bem a profundidade, na primeira parte. Na segunda parte, entrámos com o intuito de recuperar a bola em zonas mais subidas e ficámos mais perto da baliza adversária", começou por dizer o técnico dos famalicenses, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo."Depois da expulsão, tivemos ali cinco minutos em que ficámos desconfiados do que o jogo iria trazer. Felizmente marcámos, acalmámos e, depois, gerimos bem o jogo, porque sabíamos que o adversário tinha jogadores muito verticais, mas fomos controlando. É uma vitória justa perante uma boa equipa.""Sinceramente, achei que iria ser difícil ter sete pontos nesta altura, por todas as dificuldades que tivemos no início da época. Até porque o calendário era difícil. Para além dos sete pontos, o mais importante foi a capacidade e resposta que fomos dando em alguns momentos. Na globalidade, nenhum jogo foi bom, mas tivemos bons momentos. Só sofremos dois golos e ambos de bola parada, por isso estamos satisfeitos. É um ponto de partida para trabalharmos. Temos de treinar muito para ficarmos melhor equipa ainda", terminou.