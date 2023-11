João Pedro Sousa elogia Gustavo Sá, mas lembra: «Primeiro desafio é ser titular no Famalicão»

Gustavo Sá é, de há algum tempo a esta parte, uma das grandes bandeiras do Famalicão no que a produtos da formação diz respeito. O jovem médio subiu à equipa principal na temporada passada e agora, em 2023/24, tem alternado entre a titularidade e a condição de suplente.No último jogo, diante do Gil Vicente, foi titular e marcou um grande golo que lhe vai valer nova presença no onze frente ao Vizela. Ainda assim, não há lugar cativo na equipa e João Pedro Sousa lembrou até que o primeiro desafio de Gustavo Sá é mesmo ser titular no clube."Ele primeiro tem um grande desafio que é ser titular no Famalicão, que não é. Vai jogar em Vizela, mas não é o titular. Estou à vontade porque sou honesto com ele e digo-lhe isto muitas vezes. Ele sabe que não é. Sabe que tem de melhorar muita coisa, sabe da minha exigência. Para chegar aos patamares onde achamos que pode chegar, tem de chegar aos níveis de mentalidade, níveis competitivos e de consistência grandes. No alto nível não se pode ser inconstante. A evolução dele podia ter sido superior, mas as condições do clube não eram as melhores, portanto acreditamos que agora o salto ainda seja maior", disse o técnico, exigindo compromisso total da parte do médio."Muito trabalho. Precisa de muito trabalho. Mas tem muito potencial, muita qualidade, mas sabe que o que exigem é muito trabalho e muita paciência e perceber cada vez melhor o jogo e o treino. Vemos um jogador em franco crescimento, está melhor jogador do que há uns meses. Precisava de consistência no jogo, no treino, mas essa é a minha obrigação, fazê-lo melhorar. Estamos perante um jogador diferenciado. O primeiro grande desafio não é na seleção, não é fora daqui, é aqui, no treino", apontou.