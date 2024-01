João Pedro Sousa: «Estabilidade não é ficar em quinto um ano e estar em penúltimo noutro»

A ocupar o oitavo lugar da Liga Betclic, o Famalicão está três lugares abaixo da posição a que se propôs no início da temporada. Ainda assim, João Pedro Sousa, técnico dos minhotos, relativizou esse dado, lembrando o contexto que está em torno do clube. Por outro lado, o treinador disse ficar surpreendido com o campeonato do Moreirense, o adversário que se segue, como ficou com o do Arouca há um ano, com o do Gil Vicente há dois e com o do Santa Clara há três."Um jogo seguramente muito difícil para nós. Basta olhar para o jogo da primeira volta e percebermos as dificuldades que a equipa coloca aos adversários, no seu campo ainda mais, são situações ainda mais vincadas do treinador. Uma ideia de qualidade, uma ideia que expõe o adversário a algumas fragilidades, principalmente quando o adversário não consegue construir com qualidade, devido à pressão que o Moreirense faz na frente e com a qualidade dos 4 médios. Na primeira volta tivemos muita dificuldade, estivemos até longe de impor a forma como queríamos atacar. O Moreirense tem revelado essa capacidade e nos jogos em casa ainda mais. Estamos a falar de uma equipa, o Famalicão, que gosta de pegar bola em zonas baixas, começar a partir de trás, e outra equipa, o Moreirense, que é competente a contrariar essa forma de jogar. Desafio aliciante, é um adversário que está á nossa frente e queremos subir lugares na classificação. Nada melhor do que jogar com alguém que está à nossa frente.""Estamos diferentes, melhores. Na altura recordo-me de falarmos aqui que era muito precoce a temporada, jogadores que tinham acabado de chegar. As ideias a partir do treinador para o grupo ainda estavam verdes, numa fase embrionária. Hoje as coisas estãwo mais consolidadas. Fui conhecendo melhor os jogadores, eles foram percebendo o que queríamos deles. A análise é positiva, estamos mais fortes, mais competentes, o otimismo é o que temos para o jogo de amanhã e vamos abraçar o jogo de forma muito positiva para ganhar os três pontos.""Se pesou no plantel não acredito. Estamos a falar de um plantel jovem, com muita ambição e penso que a prova de que em termos emocionais somos equilibrados é que, havendo oscilações de resultados, a equipa conseguiu fazer jogos bons, com qualidade. Houve uma altura que perdemos uma série de jogos e a equipa demonstrou solidez emocional muito grande e a qualidade do jogo apareceu. Nunca se deixou incomodar por a classificação não ser a que pretendemos. Não aconteceu. Não sei se o adversário aborda jogos de maneira diferente por ver que não estamos onde queremos. Queremos o quinto lugar, já o afirmámos publicamente e nunca senti esse problema. É fácil assumir as coisas, o facto de estarmos a sete pontos não nos condiciona. O Famalicão tem evoluído muito e isso passa essencialmente por estabilidade e a estabilidade há no clube a vários níveis, mas faltava a estabilidade classificativa. E estabilidade classificativa ão é ficar em quinto lugar num ano. Isso é não estar em penúltimo na época anterior ou na época anterior não estar a lutar por lugares que não correspondem. O Famalicão esteve várias épocas a lutar por lugares que não coincidem com o que pode fazer. Se formos construir um Famalicão isso não pode ser termos tantas dificuldades num ano e no ano seguinte garantidamente ficarmos no quinto lugar. Uma coisa é chegar e dizer que o objetivo é ficar em 5.º, mas ficar em 7.º não é fracasso. Temos de ter consciência do projeto, de como o plantel cresceu e de como foi evoluindo. Podemos tirar conclusões sobre o que podemos melhorar. Se fico surpreendido com o Moreirense estar no lugar estar onde está, fico, como fiquei o Arouca, o Santa Clara, o Gil Vicente. Não me surpreende nada. Há um padrão. Para o ano talvez seja outra equipa de segunda liga a fazer isto. O balanço é positivo, há objetivos a serem cumpridos. Só temos de somar mais trêslugares para fecharmos o objetivo principal. Será difícil, porque as equipas que estão à frente estão fortes, têm qualidade, temos de ultrapassar dois ou três clubes. Não vamos desistir. Se não for o quinto é o sexto, se não for o sexto é o sétimo."