João Pedro Sousa: «Estou preocupado com a arbitragem»

A SAD famalicense já pronunciou por diversas ocasiões o seu desconforto para com os critérios de arbitragem. Avaliação que o técnico João Pedro Sousa partilha, pese embora sob um ponto de vista mais técnico que garante suscitar-lhe preocupação."Nunca falei e nunca falarei de arbitragens em particular, mas é importante que as pessoas percebam o porquê. A minha figura é de treinador. Se estivesse 10 minutos a criticar os árbitros no final dos jogos não adiantava nada. Tenho a garantia absoluta que não ia alterar rigorosamente nada. O resultado ia ficar o mesmo e nem a Liga Portugal ou a FPF iam reunir de emergência só por causa do técnico do Famalicão, mas ainda bem que é assim, caso contrário ia ser muito complicado gerir todas as críticas. De modo que, mais do que estar contente ou não, estou preocupado. Faço uma análise global e em 15 jogos o Famalicão encaixou oito cartões vermelhos. Isto condiciona os jogadores, o próprio jogo e o seguinte, principalmente porque há casos em que as expulsões não deviam ter acontecido. Olho para as características dos meus jogadores e custa-me a perceber como o Zaydou, que é um menino e joga de uma forma em que percebe-se que não há maldade, é penalizado. O mesmo aconteceu com o Gustavo Sá. Foi expulso por uma simulação em que era penálti. Custa-me perceber como é que uma equipa como o Famalicão tem tantas expulsões. Faço uma reflexão profunda sobre o assunto para perceber se o problema é meu ou dos jogadores e causa-me preocupação", esclareceu o treinador, para logo de seguida justificar a sua perspectiva técnica sobre o assunto: "No início da época a preocupação era o tempo útil de jogo, logo houve mais compensação, mas em contrapartida mais amarelos e vermelhos. Números absurdos. O espetáculo não aparece, está sempre a ser muito interrompido. Não sou crítico de marcar ou não o penálti, esta ou aquela falta, até porque já fomos beneficiados contra o Gil Vicente e vencemos. Assumo isso sem hipocrisia, mas já a forma como os árbitros apitam sou muito crítico. Acho que temos árbitros de qualidade, mas não apitam com tanta competência como a que têm. Não sei se é estratégico ou não. Gosto de ver um jogo agressivo, com duelos, mas não quando o jogador cai ou diz ai e eles interrompem o jogo, ou mesmo quando há piruetas nos bancos e acontece o mesmo. Os árbitros ficam condicionados e percebo a sua estratégia, mas a mesma não acrescenta nada ao jogo".