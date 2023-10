João Pedro Sousa: «Estrela é a equipa que mais me tem impressionado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pedro Sousa não classificou de positivo o tempo de paragem competitiva a que o Famalicão esteve sujeito nos últimos 20 dias por força do adiamento da eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao Camacha, mas defendeu um grupo determinado a procurar o melhor resultado na visita ao Estrela da Amadora, adversário que elogiou como a equipa que mais o impressionou neste arranque de época."Para nós a pausa não foi benéfica. Foram demasiados dias sem competir e nesta fase é preciso jogar porque é lá que se identifica onde temos de crescer e o que estamos a fazer de bem. Por outro lado houve mais tempo para preparar este encontro, mas, apesar de acreditar que não influenciará o nosso trabalho, a verdade é que o treino não substitui a competição", comentou João Pedro Sousa, sem problemas em salientar os predicados dos tricolores: "O Estrela da Amadora é equipa que mais me tem impressionado. Não tem a estética como prioridade, mas apresenta um padrão de jogo com qualidade. Têm intensidade e uma agressividade competitiva muito forte, o que é muito bom para quem veio da 2ª Liga, pelo que espera-nos um jogo de elevado grau de dificuldade, até porque ainda não vi ninguém a ser superior ao Estrela esta época".