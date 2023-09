João Pedro Sousa: «Foi um jogo nervoso e dividido perante uma equipa competitiva»

Boavista e Famalicão empataramno Estádio do Bessa. João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses, não esteve presente na conferência de imprensa, mas falou à Sport TV na flash interview."Foi um bom jogo, mas penso que não foi muito bem jogado, pelo menos da nossa parte. Foi um jogo nervoso, dividido, perante uma equipa competitiva e nós não conseguimos acalmar esse jogo, em que o adversário é muito forte, porque não conseguimos ter bola como pretendíamos, sobretudo na 1.ª parte. Tivemos as melhores oportunidades no 1.º tempo, mas não senti a equipa cómoda com bola e sem bola tivemos muitos problemas, de agressividade, de reação, perdemos constantemente as segundas bolas e não gostei", começou por dizer.E prosseguiu: "Melhorámos ligeiramente na 2ª parte, mas longe do que podemos fazer. Permitimos a reviravolta do Boavista, mas penso que após esse segundo golo fomos mais fortes, fomos atrás do prejuízo e começámos a dominar, chegando ao empate".João Pedro Sousa foi ainda questionado sobre as duas expulsões, que deixaram as duas equipas reduzidas a dez elementos: A expulsão do Cádiz, sim, condicionou. Já íamos mexer, voltamos a jogar mais uns minutos em inferioridade numérica. Depois da expulsão no Boavista, ajustámos a forma de tentar levar o jogo para perto da baliza deles e conseguimos. Por vezes deixamo-nos levar muito neste tipo de jogos mais nervosos e competitivos. Precisamos de o saber acalmar.