João Pedro Sousa: «Gustavo Sá é um menino que está a começar a aprender coisas diferentes»

Depois de três jogos sem ganhar, o Famalicão voltou aos triunfos e, no final da partida diante do Gil Vicente , João Pedro Sousa estava naturalmente satisfeito pelo resultado positivo."As vitórias são sempre muito importantes. No nosso caso, está a possibilidade de perceber se a equipa está a evoluir como queremos. Para nós, é muito importante e se for sobre vitórias, melhor. Hoje, encontrámos várias coisas positivas no nosso jogo, coisas que podemos melhorar, o que não aconteceu no último jogo. Entrámos bem, tivemos alguns remates, mas houve um momento em que ficámos intranquilos. Sem cometer erros, podemos ficar intranquilos como aconteceu noutros jogos.Precisámos de 10 ou 15 minutos, ficámos a perceber o que acontecia e depois o golo do Gustavo tranquilizou. Ficámos confortáveis no jogo, porque conseguimos variar o jogo e para ajudar a isto surgiu o segundo golo. O Gustavo Sá é um menino que está a começar a aprender coisas diferentes, já foi utilizado numa posição diferente. Hoje, fez um excelente jogo, ajuda-o a evoluir, mas é um processo ainda longo".