João Pedro Sousa: «Ivan Jaime? Situação mantém-se inalterada»

A situação de Ivan Jaime continuar a ser assunto em Famalicão. Agora prioridade para o FC Porto, o espanhol continua fora das opções de João Pedro Sousa e não estará na visita de domingo ao Sporting. O técnico famalicense garante que tem falado com o espanhol, a quem só dá um conselho: " A situação mantém-se a mesma. Converso muito com ele, evito aconselhá-lo num momento tão delicado. O conselho que lhe dou, e que ele cumpre à risca, é o trabalho. Está a trabalhar bem, está tudo bem com os colegas. Por questões de mercado, disse-me que não está disponível para competir e a partir daí o assunto diz respeito à direção."