João Pedro Sousa: «Perdemos por culpa própria e por erros que não devíamos ter cometido»

As declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota (0-1) com o Moreirense, no duelo da 19.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

"A nossa primeira parte foi muito curta, com enormes dificuldades no início da construção e ataque posicional porque o nosso adversário pressiona bem. Fomos muito passivos, perdemos muitos duelos. Colocámos os nossos alas mais em cima dos defesas do Moreirense na segunda parte e tivemos logo uma oportunidade de finalização. Mantivemos alguma qualidade na segunda parte, melhorámos, não conseguimos manter esse registo muito tempo mas controlámos melhor o jogo e tivemos mais oportunidades. Perdemos o jogo novamente numa bola parada. Perdemos por culpa própria e por erros que não devíamos ter cometido", começou por dizer o técnico dos famalicenses.

E concluiu: "Há algumas semelhanças na forma como sofremos os golos, em bolas paradas. Em situações de bola parada, momentos cruciais do jogo, temos falhado. Temos de melhorar, corrigir, porque custa perder dois jogos em lances de bola parada."