João Pedro Sousa: «Perdemos um pouco o controlo do jogo»

O Famalicão foi este domingo à Reboleira perder porcom o E. Amadora em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, João Pedro Sousa falou sobre a expulsão de Riccieli ainda na primeira parte."Uma expulsão condiciona sempre. Infelizmente, esta época, em 10 jogos, temos seis expulsões e a equipa até já sabe o que deve fazer em inferioridade. O jogo continuou a ser equilibrado, claramente com mais posse de bola do Estrela da Amadora, mas nunca nos desorganizámos. O equilíbrio manteve-se, mas chegou a fadiga física e emocional e perdemos um pouco o controlo do jogo. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito competente, mas infelizmente acabámos por perder o jogo".O treinador do Famalicão foi ainda questionado sobre as substituições tardias que operou na equipa: "Também teve a ver com os três tempos de substituição, pois gastámos um com a expulsão. Sentimos a necessidade de mexer com a alteração do Chiquinho, mas depois, se arriscássemos fazer substituições mais cedo, também corríamos o risco de haver alguma lesão e acabar o jogo com menos jogadores".No final, falou sobre o adiamento do jogo com a Camacha para a Taça de Portugal: "O jogo teria sido importante para nós e se tivéssemos ganho teria a mesma opinião. A construção do nosso plantel também se arrastou um bocadinho, a recuperação do Puma também aconteceu em final de agosto, a chegada do Aranda, do Chiquinho, mas sabemos que é muito importante treinarmos em cima da competição. Quanto mais jogos esta equipa tiver melhor, para evoluir e crescer e perceber os defeitos reais da competição".