João Pedro Sousa reflete: «Em todas as épocas, o treinador que começa no Famalicão não acaba»

Uma parte considerável dos reforços do Famalicão chegou já com a época em andamento e depois da eliminação da Allianz Cup, um facto de que deixa João Pedro Sousa preocupado. O técnico mantém o discurso que teve depois da queda aos pés do Belenenses e partiu daí para uma longa reflexão sobre o que necessita de ser mudado, para que os objetivos para a época não saiam beliscados."Nesta última época, tivemos a felicidade de garantir a permanência bastante mais cedo do que normalmente acontece. Começámos a preparar a época aconteceram em março. A minha ideia seria chegar a esta altura e estarmos mais adiantados, como outros cubes conseguiram fazer, porque senão teremos problemas que, tendo em conta a ambição que temos, podem castrar-nos. Depois o trabalho torna-se delicado e perigoso. Em todas as épocas com exceção da primeira, todos os treinadores que começaram a época não a terminaram. Leva-me a refletir onde está o problema de um clube que tem capacidade, competência… O que está a falhar? Uma das coisas que aconteceu sempre foi este arranque tardio, esta insegurança no início da Liga, da competição", adiantou João Pedro Sousa, reforçando depois a ideia."Fomos eliminados da Allianz Cup e mexeu. Queríamos ir mais longe. Não podemos pedir a um grupo que seja ambicioso e desvalorizar o que se passou em Belém. Ainda hoje falamos sobre isso. Entretanto chegaram seis jogadores e temos de reformular tudo e perceber se se enquadram na ideia que tínhamos para a forma de jogar ou se teremos de adaptar alguma coisa. Claro que condiciona. Percebo muitas das dificuldades que há no mercado, mas temos de ser diferentes dos outros, aproximarmo-nos dos clubes da frente, aproximarmo-nos deste nosso adversário [Sp. Braga], que é um exemplo para o futebol português. Para jogarmos outros níveis, ambicionar outras coisas, temos de entrar muito fortes. O que me pediram foi o 5.º lugar e uma final da Taça de Portugal, se mo pedem tenho de ir a Braga para ganhar. Vai ser difícil", acrescentou.Com efeito, João Pedro Sousa mantém a preocupação demonstrada há semanas. "Falei e continuo muito preocupado, não com a falta de jogadores, mas principalmente pelos timings. Como disse há pouco, temos três jogadores que começaram a treinar na terça, dois começaram a treinar na semana anterior, cinco jogadores muito importantes para o nosso jogo, mas será impossível colocar 5 a jogar nestas condições em Braga. Depois, vamos ter de trabalhar e fazer uma mini pré-época para estes jogadores durante a competição. É diferente de trabalhar em pré-época e por isso é que temos 5 ou 6 semanas de trabalho antes da Liga, para prepararmos todas estas questões que por vezes são complexas. Preocupação existe, vai deixar de existir quando este trabalho terminar e conseguirmos igualar os jogadores em todos os patamares. Vai levar algumas semanas", concluiu.