João Pedro Sousa: «Sabemos da qualidade do Sporting, mas vamos dar uma resposta»

João Pedro Sousa admite que vai encontrar um adversário que "grande qualidade", mas promete um Famalicão pronto para mostrar as suas armas na visita de domingo ao Sporting." A qualidade do Sporting está lá, tanto a nível coletivo como individual. É uma excelente equipa, com ideias muito competentes do seu treinador. Têm jogadores que entraram para a linha de ataque que trazem outro tipo de desafios. Temos a consciência e o realismo de que vamos encontrar um adversário muito forte, mas vamos dar uma resposta. Sabemos das capacidades do Sporting, mas também das nossas e vamos tentar anular o jogo deles."O Famalicão chega a Alvalade invencível no campeonato, mas depois de um nulo caseiro frente ao Moreirense onde o João Pedro Sousa admitiu que a estratégia não correu como desejado. Dores de crescimento naturais na opinião do técnico."Tendo em conta o contexto em que estamos, com novos jogadores e uma ideia de jogo que ainda não está amadurecida, todos os minutos de competição são importantes. Há sempre coisas positivas a retirar, quer nos períodos de jogo que nos são favoráveis Diria até que este desafio vem na altura certa, temos três semanas de trabalho com o plantel completo e estamos mais fortes e mais preparados do que nos jogos anteriores. Nada como um oponente ao nível do Sporting para atestar essa evolução.""Contra o Moreirense disse que a estratégia não resultou, mas não significa que a vamos abandonar. São coisas que trabalhos e estamos a evoluir nos treinos. Podemos entrar em 4-4-2 ou 4-2-3-1 no início do jogo ou mudar para essa tática durante o jogo. Depende de vários fatores.""É Normal. Se calhar temos de preparar o jogo na perspetiva de ter mais tempo-extra... pode influenciar as substituições, as mudanças estratégicas se calhar têm de ser mais retardadas porque sabemos que o jogo vai até aos 100'. A nível físico os jogadores estão preparados.""Estamos atentos a isso, analisamos essa questão, se é que é possível melhorar. Pode haver a intenção de, podemos trabalhar isso no treino, querer chegar a Alvalade e manter a pose longe da baliza. A questão é se o adversário vai permitir isso. Trabalhamos para manter a baliza a zeros, mas em quase todos os jogos há golos. Estamos atentos, mas não parece que seja um problema que possamos reduzir a 'entramos mal nas primeiras partes'".