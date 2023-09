João Pedro Sousa: «Satisfeito pela entrega dos jogadores»

Tal como Luís Freire , também João Pedro Sousa pareceu conformado com o empate entre Rio Ave e Famalicão esta tarde em Vila do Conde. Na análise à partida, o técnico dos famalicenses realça o bom começo, mas lamenta uma segunda parte menos boa, curiosamente a coincidir com a mudança do sentido... do vento."Na primeira parte, com a ajuda do vento, conseguimos nos posicionar perto da baliza do Rio Ave e tentámos provocar o erro do adversário. Tivemos algumas tentativas de finalização e, quando fizemos o golo, sentimos que tínhamos o jogo controlado. Na segunda parte, ajustámos o posicionamento, baixámos um pouco e tentámos fechar o corredor central, para obrigar o Rio Ave a ter de ir pelos corredores. Mas, acabámos por entrar mal e, quando sofremos o golo, a equipa ficou, por momentos, nervosa e desconfiada, pensando que jogando contra o vento já não ia ter, de novo, ascendente", começou por analisar."Com as alterações que fizemos, reentrámos no jogo, tivemos algumas aproximações à baliza do Rio Ave e permitimos pouco ao adversário. Parece-me que fomos mais fortes, mas acho que o resultado se ajusta, frente ao Rio Ave, que tem uma equipa forte e dinâmica, que obriga os adversários a muito trabalho para dominar o jogo. Queríamos ter um maior domínio, mas não conseguimos. Ainda assim estou satisfeito pela entrega dos jogadores", considerou,Por fim, o técnico abordou a estreia de Chiquinho. "Veio de um longo período de lesão, mas quando chegou estava bem, vinha de competir. Dá-nos largura e velocidade no ataque. É uma opção válida para o início ou para entrar".