João Pedro Sousa: «Se as escolhas fossem pelo quanto gosto da pessoa, o Théo era sempre titular»

Foi na companhia de Théo Fonseca que João Pedro Sousa fez, pela segunda vez, a antevisão à partida com a Camacha, reagendada para este sábado. Questionado sobre a possibilidade de o jovem avançado, recentemente regressado de uma longa lesão, poder ser titular nesse encontro, o técnico assumiu que as probabilidades são altas, aproveitando o momento para deixar rasgados elogios aos jogador."Se nas minhas decisões entrasse o lado emocional, se tivesse de escolher 11 jogadores pelo que gosto da pessoa, o Théo jogava sempre. É um excelente menino, um grande profissional. Infelizmente, teve uma lesão muito aborrecida, precisou de largos meses para recuperar numa altura em que estava hiper motivado e em que eu estava satisfeito com ele. Aconteceu o que aconteceu, até foi bom para ele, dentro do azar, aproveitou esse mau momento para tirar coisas positivas e aida bem que o fez. O Théo, quando eu considero que pode jogar, não hesito. Tem tido poucos minutos, tem tido dificuldades, pelo plantel que temos, tem existido alguma dificuldade para ser utilizado mais vezes. Penso que sim, existem possibilidades muito fortes neste jogo. Fico contente por ele", apontou.