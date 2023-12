João Pedro Sousa: «Somos melhor equipa do que há um mês»

O Famalicão encaixou cinco golos sem resposta nas derrotas averbadas frente a Benfica e FC Porto nos últimos jogos. Desaires, contudo, sem reflexo na avaliação do técnico João Pedro Sousa ao desempenho do seu plantel, sendo que aproveitou esse mesmo argumento de melhoria de qualidade para lançar a ambição dos minhotos para a deslocação a Portimão."Hoje somos melhor equipa do que há um mês. Evoluímos, estamos mais fortes, mas também percebemos que podemos e temos de melhorar porque fazer bons jogos não chega e a prova disso são os últimos dois resultados", começou por referir o treinador, sem fazer segredo da ambição de somar os três pontos frente ao Portimonense: "Vamos defrontar um adversário que tem sido algo inconstante, um pouco como nós, mas percebe-se bem a qualidade da equipa. Muitas vezes o individual tem resolvido coisas que o colectivo não tem conseguido transportar para o jogo, mas é sempre uma equipa complicada a jogar em casa e o nosso foco está em regressar às vitórias. O contexto do Portimonense ter sofrido muito golos é relativo. O Famalicão jogou bem e encaixou cinco golos sem resposta nos últimos jogos, pelo que a minha preocupação é encontrar aspectos onde podemos criar problemas, porque para o Portimonense sofrer nós é que temos de criar, de modo que vamos com a ideia clara de ter o controlo de jogo e apresentar capacidade ofensiva para vencer".