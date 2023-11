Jovem do Famalicão no Mundial de sub-17

O Famalicão vai estar representado no Mundial de sub-17, que se disputa já este mês na Indonésia. Luís Balbo, lateral-esquerdo dos minhotos, foi chamado pela Venezuela, que irá disputar o Grupo F, juntamente com Alemanha, México e Nova Zelândia.O jovem de 17 anos, que se iniciou na modalidade no U. Madeira e passou pela Dragon Force, projeto de formação do FC Porto, está no Famalicão desde os sub-15. Luís Balbo será mais um jovem dos minhotos a marcar presença numa grande competição internacional, depois de Gustavo Sá ter estado ao serviço dos sub-19 de Portugal no Europeu da categoria.