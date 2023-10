Luiz Júnior eleito o melhor guarda-redes da Liga Betclic no mês de setembro

Luiz Júnior foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Betclic no mês de setembro. O guarda-redes do Famalicão reuniu 31,85% dos votos, percentagem que lhe permitiu bater a concorrência de João Gonçalves, do Boavista, e de Diogo Costa, do FC Porto, que conseguiram 22,22% e 13,33% das escolhas, respetivamente.De referir que, no mês em causa, Luiz Júnior assinou duas folhas limpas em quatro jogos e somou um total de 10 defesas, o que foi importante para que minhotos amealhassem oito pontos em 12 possíveis.