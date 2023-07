Martim Almeida e a presença na equipa principal: «Este é o meu sonho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Martim Almeida, um dos jovens campeões nacionais de juniores do Famalicão que o técnico João Pedro Sousa promoveu ao plantel profissional, assume o sonho que está a viver, mas ainda não deu a promoção como garantida."Tem sido uma experiência incrível. Este é o sonho de qualquer elemento da formação, ainda por cima pelo carinho que tenho com um clube como o Famalicão, de modo que, em primeiro lugar quero agradecer ao João Pedro Sousa por esta oportunidade, porque este é o meu sonho e espero agarrá-la com tudo o que tenho", comentou Martim, revelando que "a principal dificuldade na transição não foi o aspeto físico" e que está "preparado para representar o Famalicão frente ao Belenenses": "O que senti mais dificuldade foi a questão mental, a ansidade, mas o Riccieli, o nosso capitão, também tem-me ajudado imenso na integração".