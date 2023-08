Miguel Ribeiro: «Plantel do Famalicão está praticamente constituído»

A eliminação da Allianz Cup logo a abrir a época não fez soar os alarmes em Famalicão. Miguel Ribeiro, aliás, diz que este percalço não afetou em nada o planeamento da temporada e que a tranquilidade é a palavra de ordem. O atual plantel, garante o líder da SAD, dá totais garantias."Será um plantel com qualidade. Hoje, estamos mais preparados do que há 15 dias. Frente ao Belenenses tivemos alguns percalços, com o Zaydou castigado, o Gustavo Assunção e o Henrique Araújo lesionados. Nesse ponto, concordo com o João Pedro Sousa, queremos fazer melhor do que a época anterior. Lembro que nestas últimas épocas, fomos duas vezes às meias-finais da Taça de Portugal e, em ambas, competimos pela final até ao último minuto. Isso dá-nos uma confiança tremenda que noites como aquelas vão-se repetir, mas com um resultado diferente", garante o presidente da SAD.Ainda com um ou outro dossiê em aberto, Miguel Ribeiro diz, ainda assim, que o plantel está praticamente fechado. "O plantel do Famalicão está praticamente constituído. Temos um ou outro lugar que poderemos reforçar. Poderemos reforçar a ala direita, um ou outro médio, mas de resto o plantel está equilibrado. Há uma ou outra situação que acreditamos que fecharemos nos próximos dias, mas o grosso do plantel que vai competir é este. É um plantel que dá garantias, que tem qualidade, por isso há que começar a trabalhar e ganhar em Braga", assegurou.Confrontado também com as palavras de João Pedro Sousa, que denotou alguma insatisfação com a demora na chegada de reforços, o presidente da SAD relativizou. "Não comento a posição do treinador. Ninguém mais do que eu quer que o Famalicão esteja a um nível alto. Há cinco anos e dois dias, dei uma entrevista a dizer que o nosso grande objetivo era colocar o Famalicão no topo do futebol português, o que parecia uma megalomania ou utopia. Hoje, o Famalicão está no topo do futebol português. Pela primeira vez na sua história, vai para o quinto ano seguido na 1.ª Liga, tem uma marca bem definida, voltarão nesta época grandes jogadores a vestir esta camisola e nas próximas também", concluiu.