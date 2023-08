Miguel Ribeiro volta a falar no estádio: «É algo que nos embaraça a todos...»

As obras no Estádio Municipal de Famalicão têm sido assunto desde que o emblema minhoto regressou à 1.ª Liga, mas, em quase cinco anos, não foram feitos avanços neste sentido. Com efeito, Miguel Ribeiro, presidente da SAD, voltou a falar na urgência de uma renovação."Felizmente, os lugares anuais vendemos rapidamente, felizmente o Famalicão também está no topo da taxa de ocupação. Um estádio maior e melhor é ambição de todos, porque isto impacta operação da SAD, operação do clube e impacta as pessoas, a vida dos nossos sócios e adeptos. Acresce que Famalicão é um concelho que tem vaidade em ser um concelho forte industrial, económico, até das pessoas, ilustres famalicenses. Olharmos para o estádio onde competimos, que de 15 em 15 dias está na televisão, é algo que nos embaraça a todos. Imaginem que a nossa casa é uma casa precária e de 15 em 15 dias recebemos visitas. Sentimos essa precariedade exposta. Acredito que o poder político também não se revê, que faz e fará esforço tremendo para arranjar solução, porque o tempo tem sido inimigo", referiu Miguel Ribeiro, em entrevista à rádio Cidade Hoje.