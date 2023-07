Mirko Topic a caminho do Famalicão

Mirko Topic pode estar perto de ser reforço do Famalicão para a próxima época, conformejá havia adiantado. A imprensa sérvia deu ontem destaque ao acordo entre o Vojvodina e o Famalicão para a transferência do médio, de 22 anos, mediante o pagamento de 1 milhão de euros. Topic fez toda a formação no Vojvodina e estreou-se em janeiro pela seleção principal do seu país. Somou 113 partidas na principal equipa do Vojvodina e venceu a Taça da Sérvia em 2020.