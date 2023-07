Mirko Topic apontado ao Famalicão

De acordo com as informações avançadas pela imprensa sérvia, Mirko Topic, do Vojvodina, deverá ser reforço do Famalicão este verão, numa operação que poderá custar um milhão de euros aos minhotos.

Natural de Novi Sad, o médio-defensivo, de 22 anos, tem sido um dos destaques da formação que terminou o último campeonato sérvio na 5ª posição. Formado no Vojvodina, Topic soma 113 jogos pela equipa principal, tendo apontado quatro golos.

Presença assídua nas seleções jovens da Sérvia, Topic estreou-se pela seleção A em janeiro.

Pina Ferreira lidera clube

Sem listas candidatas à presidência do clube, José Pina Ferreira, que foi presidente entre 2013 e 2015, vai liderar uma Comissão Diretiva até à marcação de novas eleições.