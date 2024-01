Mirko Topic: «Conseguir bom resultado frente ao Sp. Braga»

O médio Mirko Topic, sérvio de 22 anos que chegou a Famalicão no último verão oriundo do FK Vojvodina assume a injeção de motivação que o triunfo frente ao Casa Pia, no fecho da primeira volta da Liga Betclic, proporcionou no seio dos minhotos para encarar a receção ao Sp. Braga com elevada ambição.

"Foi uma vitória muito importante para nós e espero continuar a somar vitórias, mas cada jogo em Portugal é como se fosse um dérbi. Segue-se o Sp. Braga, equipa de grande qualidade e com um futebol ofensivo, mas, se fizermos tudo o que o nosso treinador nos pedir, tenho a certeza que podemos conseguir um bom resultado", comentou Topic já com algumas frases proferidas em bom português, para logo de seguida reconhecer que o balanço desportivo podia ser melhor: "Não estou satisfeito com os resultados porque houve vários jogos que podíamos ter vencido e é sempre melhor quando a equipa ganha".