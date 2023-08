Nathan vai ter opção de compra

A cedência de Nathan, pelo Santos, vai contemplar uma opção de compra de 50 por cento do passe do lateral. O Famalicão pode avançar para a aquisição do lateral, de 21 anos, a troco de 2 milhões de euros. Entretanto, o clube anunciou a conclusão das obras no relvado do Municipal, que passaram não só pela troca do tapete verde, mas também ao nível dos sistemas de rega e drenagem.





: P. M.