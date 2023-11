Novo estádio pendente de “decisão municipal”

A SAD do Famalicão está disponível para ser a "rota de solução" na construção de um novo estádio para o clube. Miguel Ribeiro mostrou-se recetível para avançar com um novo projeto, mas terá de ser a autarquia de Famalicão a dar o primeiro passo. "As pessoas comentam que o município não pode investir no estádio e que deveria ser a SAD. Mas isto é muito claro. O estádio é municipal e a decisão sobre as obras é uma decisão municipal", começou por esclarecer o líder da SAD minhota, sublinhando a posição que poderá adotar de seguida: "Se o município entender que a SAD pode ser uma solução, seremos uma solução. Por isso, não vamos fugir um milímetro do nosso comportamento. A decisão sobre o estádio cabe exclusivamente ao município", acrescentou.

Miguel Ribeiro, que falou à margem da Gala do Desporto do município de Famalicão, onde foi distinguido com o Prémio Excelência, explicou que a sua estrutura está preparada para "fazer de Famalicão ainda melhor do que é. Um clube de 1ª Liga, um clube campeão, capaz de catapultar jogadores e de fazer um estádio".

Miguel Ribeiro falou ainda sobre o mediatismo conquistado por Gustavo Sá na equipa de João Pedro Sousa: "Pode ser o primeiro grande jogador ‘made in’ Famalicão. É muito jovem na está a fazer um caminho de sucesso", concluiu.