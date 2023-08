Novo relvado no Estádio Municipal de Famalicão

Passo a passo de mais uma renovação no Estádio Municipal

O Famalicão revelou que Estádio Municipal foi alvo de várias intervenções nos últimos dois meses, entre as quais a implementação de um novo relvado, cuja origem é proveniente de um viveiro do sul de Espanha e cujas virtudes os minhotos defendem ser "a alta qualidade e durabilidade".Neste contexto, o novo tapete terá também um novo sistema de rega, compatível com as instruções instituídas pela UEFA, bem como a construção de drenagem e a colocação de uma camada de suporte da relva.