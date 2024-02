Oficial de Ligação aos Adeptos do Famalicão já teve alta hospitalar

O ferido mais grave dos confrontos entre elementos das duas claques, quando os adeptos ainda esperavam que o jogo Famalicão-Sporting se realizasse, passou a noite no Hospital de Braga, mas um TAC realizado na manhã deste domingo, despistou qualquer lesão grave na cabeça.Também se suspeitava de uma fratura num braço que não se confirmou.Recorde-se que o OLA dos famalicenses fez uma primeira tentativa para apaziguar os confrontos, mas acabou agredido por um adepto leonino e caiu ao chão. Na sequência, Pedro Silva foi barbaramente agredido com dois pontapés na cabeça que lhe provocaram um traumatismo craniano com perda de consciência momentânea. Além disso, um dos agressores ainda ficou com o seu telemóvel e chaves do carro que entretanto tinham caído ao chão.As autoridades estão já a analisar todas as imagens dos confrontos para tentar identificar os envolvidos e o Ministério Público já abriu um inquérito sobre os confrontos.