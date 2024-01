Oficial: Sorriso reforça ataque do Famalicão

O Famalicão oficializou esta sexta-feira a contratação de Sorriso até ao final da época, por empréstimo do Red Bull Bragantino. O extremo, de 22 anos, foi presença regular no Brasileirão na época passada, tendo participado em 23 jogos e marcado dois golos.





"Chego com muita alegria e vontade de ajudar a equipa com golos. Pretendo procurar o meu espaço e, para isso ser possível, estou consciente que terei de trabalhar bastante para poder merecer a confiança da equipa técnica", afirmou o avançado, que foi contratado para colmatar a saída de Afonso Rodrigues, cedido ao Paços de Ferreira."Sei que farei parte de uma equipa bastante jovem e de um clube que se caracteriza por ter uma enorme ambição de continuar a crescer", referiu, confessando ter-se aconselhado assim que surgiu o convite do Futebol Clube de Famalicão: "O mister Pedro Caixinha falou-me muito bem do clube e da cidade. Falei ainda com o Bruno Rodrigues, que jogou cá, e fiquei desde logo seguro que seria uma excelente oportunidade para a minha carreira".