Otávio sobre as ambições do Famalicão: «O objetivo é chegar à Liga Europa»

Otávio Ataíde fez, esta sexta-feira, a antevisão do jogo com o Gil Vicente (10ª jornada da Liga Betclic), destacando a união do grupo, determinante para ultrapassar a má fase resultante de duas derrotas consecutivas."Temos jogado bem e temos um grupo unido que estamos a construir desde o início da época. Aliás, estamos a construir uma família. Não é por virmos de duas derrotas que vamos ficar afetados ou que não vamos vencer o jogo de amanhã", revelou o central famalicense, acrescentando que será um "jogo difícil" onde, apesar da eficácia do adversário, vão "buscar os três pontos".O jogador de 21 anos teceu vários elogios ao adversário. "O Gil tem uma boa equipa, aliás, tem uma grande equipa. Virá aqui para ganhar e definitivamente não vai ser uma tarefa fácil para nós. No entanto, não temos outra forma de encarar esse jogo, é para ganhar, para dar um salto na tabela", disse, salientando o objetivo essencial. "É chegar à Liga Europa. Ou, se der para conquistar algo mais...", atirou, em concordância com as palavras do treinador João Pedro Sousa, no início da presente temporada."Sinto que, por vezes, somos prejudicados, mas são coisas que acontecem. Não culpo os árbitros", revelou Otávio, sobre terem terminado vários jogos apenas com 10 elementos em campo. "Mesmo em desvantagem numérica, conseguimos segurar a defesa. É algo para que treinamos", frisou.