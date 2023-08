Otso Liimatta nos sub-21 da Finlândia

Otso Liimatta foi chamado para os sub-21 da Finlândia. O médio do Famalicão, de 19 anos, foi convocado para os compromissos com a Islândia, a 7 de setembro, e com a Suíça, a 12 de setembro. A primeira partida é de caráter particular, enquanto a segunda está inserida na fase de qualificação para o Euro 2025.