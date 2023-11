Puma Rodríguez convocado pelo Panamá

O extremo Puma Rodríguez, do Famalicão, voltou a ser convocado para representar a Seleção do Panamá. O atacante, de 25 anos, mereceu novamente a confiança do selecionador Thomas Christiansen, que o chamou para o duplo compromisso referente à Liga das Nações da CONCACAF.O Panamá tem encontro marcado com a Costa Rica nos dias 17 e 21 de novembro, nos jogos da 1.ª e 2.ª mão, respetivamente, dos quartos de final da competição, numa eliminatória que dará a qualificação para a final four da prova, onde se luta também pela qualificação direta para a Copa América.Recorde-se que na última pausa competitiva para os compromissos das seleções, Puma Rodríguez chegou mesmo a marcar na vitória frente a Curaçau.