Puma Rodríguez e o regresso: «Feliz por fazer aquilo de que mais gosto»

O calvário ficou para trás e Puma Rodríguez já está de volta aos melhores dias, depois de uma lesão que o afastou durante meses. O momento é, portanto, de grande felicidade."Feliz, depois de uma lesão muito alongada. É bom poder estar de volta e ajudar e merecer a confiança. Feliz e honrado por estar aqui a fazer aquilo de que mais gosto, que é jogar futebol.""Vai ser um jogo muito difícil. Preparámo-nos bem, focámo-nos em nós.""Pode-se fazer sempre mais. Começámos bem, a equipa está muito bem, estamos a treinar bem e a cada jogo saímos com a ideia de ganhar. A verdade é que estou muito feliz com o arranque da equipa."O mais difícil foi voltar a essa lesão que já tinha passado por ela há sete anos. Pelo momento em que estava, estava feliz, dentro e fora. Voltar e lesionar-me com uma lesão tão grave afetou-me muito. Ter a ajuda de todos no clube deixa-me agradecido. Clube, treinador, companheiros e deu para me preparar bem para voltar.""A ideia é querer sempre mais a cada época. Na época passada fizemos uma boa época e o que queremos é ganhar o máximo de jogos possível e depois vemos onde acabamos. A ideia é fazer o melhor do que na época passada."